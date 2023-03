Passageira encontra feto dentro de carro durante corrida de aplicativo

No último domingo (19), uma passageira de um carro de aplicativo em Rio Branco, no Acre, encontrou um feto com cerca de 18 semanas dentro do veículo. O motorista, que preferiu não se identificar, relatou que sua corrida anterior havia sido para levar uma jovem a uma maternidade no sábado, 18.

Segundo o motorista, a passageira seguinte encontrou o feto no tapete do veículo, já no domingo. Ele acredita que a jovem anterior já estaria com o feto em mãos durante a corrida e o teria largado no carro, já que não havia marcas de sangue no tapete ou no banco traseiro.

Feto foi encontrado no tapete do veículo (Reprodução Redes Sociais)

Em entrevista ao jornal local Gazeta do Acre, o motorista explicou: "Ela desembarcou com a mão no abdômen. Disse que estava sentindo dor e que queria ser atendida. Perguntei se ela estava grávida e ela disse que não sabia, estava com dor e sangrando".

O motorista acionou a Polícia Militar após descobrir o feto e o veículo passou por perícia, que constatou que a primeira passageira não entrou em trabalho de parto dentro do carro, já que não havia sinais de líquido amniótico. O feto foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do município e a Polícia Civil está investigando o caso.