Homem é morto a tiros dentro de quitinete em Canaã dos Carajás

Um homem identificado como Erick Dutra da Conceição foi morto a tiros na noite de segunda-feira (6), dentro de uma quitinete na avenida Liberdade, no município de Canaã dos Carajás, sudeste do estado. Segundo informações da polícia, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O suspeito do crime conseguiu fugir do local, sem que fo​sse identificado.

Por volta das 18 horas, foi repassada a informação do homicídio para a equipe da Polícia Civil de Canaã dos Carajás, por meio da Polícia Militar. De imediato, os agentes foram até o local e constataram a veracidade das informações recebidas.

Segundo o relato da polícia, um homem teria entrado no condomínio e se dirigido até o endereço de Erick, onde efetuou vários disparos, sem dar chances de defesa à vítima.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o ocorrido e esclarecer todos os detalhes, como a motivação e autoria do homicídio. A reportagem de O Liberal acionou a PC em busca de mais detalhes sobre o crime, mas não obteve respostas até o momento. Não há confirmação, por exemplo, se a vítima tinha antecedentes criminais e se estava sofrendo algum tipo de ameaça recente. Com informações do Correio de Carajás.