​Adolescente morre em acidente de moto em Alenquer

Um adolescente de apenas 15 anos morreu ao se envolver em um acidente de moto, nesta quarta-feira (17), na avenida Nazaré, em Alenquer, no oeste paraense. A vítima não fazia uso de capacete, segundo testemunhas, que informaram ainda que o rapaz foi atingido por um carro, cujo motorista estaria fazendo uma manobra para entrar em uma garagem, quando o acidente ocorreu.

Com a pancada, o adolescente foi arremessado da moto em direção a um poste e caiu em cima de uma calçada, já sem vida. O local ficou rodeado de curiosos. Imagens que circulam nas redes socia​​is mostram grande quantidade de sangue no entorno do corpo.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para o local do acidente. Agentes do Departamento de Trânsito de Alenquer (DTA) também atenderam a ocorrência e ajudaram a orientar o fluxo de veículos na área.

Segundo informações da polícia, uma equipe de saúde do município ainda tentou socorrer o jovem, mas ele já estava sem vida. O corpo foi analisado e removido pela Polícia Científica de Santarém.