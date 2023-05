Balão cai sobre avião e pega fogo na pista de aeroporto; veja vídeo

Um balão caiu em cima de um avião que estava estacionado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no domingo (14).

O objeto chegou a pegar fogo quando estava na pista, mas logo as chamas foram controladas por agentes de segurança. Um vídeo que circula nas redes sociais conseguiu registrar o momento em que o balão amarelo cai sobre o avião, na hora que a aeronave estava abastecendo.

Este é o segundo final de semana seguido que o Aeroporto Santos Dumont registra um acidente com balão. No início deste mês, o mesmo objeto caiu na pista, dessa vez provocando o pouso de um avião que estava aterrissando.

Em nota, a Azul informou que "a queda de um balão no Aeroporto Santos Dumont (RJ) não causou danos à aeronave e não impactou na programação dos voos da companhia".

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)