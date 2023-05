Piloto de avião altera protocolo de aterrissagem, após capivara invadir pista de aeroporto

Uma capivara invadiu a pista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, causando um incidente em que um avião teve que arremeter durante a aterrissagem. O ocorrido aconteceu na quinta-feira (11), por volta das 18h30, no voo 2077 da Gol Linhas Aéreas. A aeronave partiu de Brasília em direção ao Rio de Janeiro.

O animal foi avistado próximo à Escola Naval, em uma área fora do perímetro protegido, e a equipe operacional acompanhou a saída completa da região. A Infraero confirmou que as operações no Aeroporto Santos Dumont foram suspensas temporariamente entre 18h32 e 18h40, devido ao avistamento da capivara. Durante esse período, o voo da Gol realizou o procedimento de arremetida e pousou normalmente em seguida. A Infraero ressaltou que não houve registros de cancelamentos de voos decorrentes do incidente.

A Gol afirmou que todos os procedimentos seguiram os protocolos de segurança estabelecidos. Após a liberação da pista, a aeronave pousou normalmente às 19h05, sem causar ferimentos a bordo.