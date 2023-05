Blogueira sugere que influenciador pegue outra capivara para entregar ao Ibama e fique com Filó

A influenciadora digital Camila Loures recebeu críticas nas redes sociais após fazer um comentário durante o programa PodCats, apresentado por ela e Lucas Guimarães. Durante o episódio, o convidado Agenor Tupinambá falava sobre a polêmica envolvendo a capivara Filó e a determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a entrega do animal e multa de R$ 17 mil.

Camila questionou se não seria possível entregar outra capivara no lugar de Filó e Agenor explicou que ela é única e que seria impossível substituí-la. A influenciadora continuou insistindo, alegando que a Filó poderia ser confundida com outra capivara.

“Muita gente na internet comentou, sobre assim… o pessoal que pegou ela, eles conseguem identificar que é ela? Você não poderia ter entregue outra capivara e falado que era ela?”, perguntou Camila.

Assista:

O comentário gerou reações no Twitter e os internautas dividiram opiniões. Enquanto alguns criticaram a fala de Camila, outros defenderam a influenciadora. “Essa gata aí sempre errando né, primeiro que ele nem deveria ter uma capivara, quem dirá duas”, disse uma pessoa. “O pessoal acha que capivara se encontra na esquina igual cachorro abandonado kkkkkkkkk eu em, será que humano pensa?”, apontou um segundo.

Em seus Stories do Instagram, Camila zombou das críticas e disse que precisava tirar uma dúvida.