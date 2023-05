Avião sofre pane, faz pouso forçado e é consumido pelas chamas; vídeo

Um avião militar, modelo Cessna A-37 Dragonfly, da Força Aérea de El Salvador, fez um pouso forçado no Aeroporto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero no último domingo (7). Segundo informações das autoridades locais, o acidente foi causado por um problema no trem de pouso.

Durante uma aterrissagem, a aeronave deixou um rastro de fogo por toda a pista de pouso e acabou sendo destruída pelas chamas. A Comissão Executiva Portuária Autônoma (CEPA) do País divulgou imagens do avião completamente destruído após o incêndio.

Apesar da destruição da aeronave, as autoridades informaram que não houve feridos no acidente. Ainda segundo informações preliminares divulgadas pelas autoridades, um problema no trem de pouso teria sido a causa do acidente.