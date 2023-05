Avião raspa asa no chão a poucos metros do público em festival de acrobacia; vídeo

Um avião raspou a asa no chão durante um festival de acrobacia aérea e evento quase termina em tragédia, neste final de semana. O evento é a 24ª edição do Festival Aéreo da Argentina.

No evento, pilotos se apresentam com execução de manobras acrobáticas nos aviões. Mas uma imagem que chamou a atenção geral foi a de um avião que, durante um voo rasante, raspa a asa no chão.

O momento aconteceu a poucos metros do público. Um homem que assistia presencialmente às acrobacias aéreas informou que, ele estava de frente e viu quando voou um pedaço de plástico do avião na direção dele e de outras pessoas.

"Mas tudo seguiu como se nada tivesse acontecido, ninguém disse nada, parecia parte do show", afirmou o espectador ao Diario Río Negro, argentino. Nas redes sociais, circularam imagens da asa do avião danificada. Não houve registros de pessoas feridas.