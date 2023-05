Turbina de avião pega fogo minutos antes da decolagem e aeroporto interdita pistas por uma hora

Um voo do Rio de Janeiro com destino a Porto Alegre precisou ser cancelado após a turbina da aeronave soltar fogo, pouco antes de decolar na tarde desta quinta-feira, 4, do aeroporto de Santos Dumont.



Apesar do susto, ninguém se feriu. A pista ficou interditada por aproximadamente uma hora, após destroços do incêndio terem se espalhado pela pista.

A Gol Linhas Áereas informou que a falha técnica foi detectada a tempo, e que todos os protocolos para essas situações foram cumpridos pela tripulação.

A empresa informou ainda que vai acomodar os passageiros nos próximos voos.