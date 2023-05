Avião faz pouso de emergência no mar após pane no sistema

Um avião monomotor, que seguia de Barreirinhas para São Luís, apresentou problemas no sistema e precisou fazer um pouso forçado nesta segunda-feira, 1º, na praia de Ponta Verde, em São José do Ribamar, no Maranhão.

Quatro tripulantes (piloto, copiloto, o advogado Ronaldo Ribeiro e a esposa Roxana Ribeiro) estavam a bordo, mas ninguém ficou ferido.

Os pilotos conseguiram aterrissar na praia por volta das 14h30. Antes do Centro Tático Aéreo (CTA) chegar à cena do acidente, moradores da região socorreram o casal. Uma investigação foi aberta para identificar o problema na aeronave.