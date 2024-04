Criança de 10 anos morre após ter ataque de asma em cama elástica

Um garoto de 10 anos morreu esta semana, no Reino Unido, após sofrer um ataque de asma enquanto brincava em uma cama elástica. De acordo com a mãe da criança, Warren Dowling estava bem e, antes de sofrer o acidente, brincou com o irmão mais novo na escola. Segundo a mulher, o menino desceu do brinquedo e caminhou até onde ela estava.

“Ele veio até mim e disse que precisava do inalador. Entreguei, mas parecia que não estava funcionando e ele começou a entrar em pânico”, contou.

VEJA MAIS

Enquanto pedia uma ambulância médica, Belinda viu o filho ficar “azul” e parar de respirar. Os pais da criança fizeram reanimação cardiorrespiratória no filho até chegarem no hospital. Infelizmente, o menino não resistiu. “Warren estava sempre tão feliz com um sorriso no rosto, mesmo quando estava sendo repreendido", disse a mãe. Warren era um de sete irmãos.

"Todos têm lidado com a situação de maneiras diferentes, isso surge em momentos aleatórios. Cameron, de 7 anos, me perguntou outro dia por que Warren não voltou para brincar com ele na cama elástica como havia prometido", lamentou ela.

Após a tragédia, a Belinda Dowling tem utilizado as redes sociais para contar sua história e divulgar a gravidade da doença. Segundo ela, não há “consciência suficiente” sobre o assunto.

“Nunca houve consciência suficiente sobre a asma, quero que todos saibam a gravidade da asma e que ninguém mais passe pelo que passamos. Eu sei que Warren ficaria muito feliz se sua história pudesse ajudar outras pessoas”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)