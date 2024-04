Gêmeas siamesas se tornam viral por conta de namoro; entenda

Daniel McCormack, o namorado de uma das gêmeas siamesas, Carmen Andrade, postou um vídeo no TikTok em que defende a relação com a mexicana de 23 anos e faz vários elogios a ela.

"Eu fiz uma apresentação de slides para você. Por que a minha namorada é épica, tão épica. Ela é super gostosa. Minha namorada é mais gostosa que a sua", disse Daniel, que está com Carmen há quatro anos.

Daniel e Carmen deram "match" no site de paquera Hinge em 2020 e aparentemente, a relação romântica entre Carmen e Daniel não tem um aspecto sexual. A mexicana disse, no ano passado, que o relacionamento deles parecia uma "amizade íntima".

Curiosos costumam perguntar para Carmem, se a relação intima do casal é invadida pela irmã, Lupita, tendo em vista que o órgão é divido com a mesma.

As irmãs, cada uma controlando uma perna, acostumaram-se ao corpo que compartilham por meio da fisioterapia, caminhando pela primeira vez aos 4 anos. Elas vivem em Connecticut (EUA). Carmen diz estar "absolutamente" certa de que Daniel está apenas a namorando, não sua irmã, Lupita, que se define como assexual.

A mexicana revelou que recebe muitas mensagens de homens que têm fetiches com siamesas.

"Nunca tentei esconder o fato de que sou uma gêmea siamesa, o que significa que recebo muitas mensagens de caras com fetiche (pelas duas)", contou Carmen.

Carmen confessa que as duas têm os seus "desafios" particulares, mas que gostam de viver uma "ótima vida" lado a lado. Qualquer tentativa de separação representaria um risco para as suas vidas.

"Às vezes me sinto mal porque quero passar muito tempo com Daniel. Então tentamos chegar a um acordo. Tipo, Lupita escolhe onde vamos jantar ou que atividade vamos fazer", comentou Carmen.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)