Gêmeas siamesas são separadas após cirurgia de 10 horas

Após 10 horas de cirurgia, as gêmeas siamesas Addy e Lilly, de um ano, foram separadas e, atualmente, se recuperam em casa, em Chicago (EUA). A mãe das bebês, Maggie, afirma que descobriu que teria siamesas após notar que a barriga estava maior do que ela esperava. As informações são da Revista Crescer.

Os pais decidiram fazer o acompanhamento clínico da condição das meninas em um hospital especializado em parto de gêmeos siameses. Os especialistas descobriram que as meninas estavam ligadas pelo fígado e compartilhavam o diafragma. Embora seja uma cirurgia de alto risco, a situação foi favorável.

A pele recém-nascida das bebês foi usada para fechar os abdomens após a operação. Devido a união, as irmãs desenvolveram problemas respiratórios. Mesmo após a traqueostomia, o estado clínico delas ainda era complicado. "Se Lily, que era maior, ficasse chateada... ela (controlava) a respiração", disse Maggie.

O pai das meninas afirma que elas têm uma conexão muito forte. “Elas se sentam e olham uma para a outra, sorriem e brincam. Sempre que elas estão próximas, estão pegando as mãos, os rostos e os tubos de respiração uma da outra.”