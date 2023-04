Voo do ‘Padre do Balão’ completa 15 anos; relembre a história

Há 15 anos, o padre Adelir Antônio de Carli voou amarrado a 1.000 bexigas com gás hélio, saindo de Paranaguá (PR), com destino ao Mato Grosso do Sul. O objetivo do sacerdote era superar a marca de voos e ficar 20 horas no ar e, assim, gerar atenção e angariar recursos para um projeto com caminhoneiros. Os planos de Adelir deram errado e o corpo do católico foi encontrado no Oceano Atlântico, causando a tragédia que ficou conhecida como o “Caso do Padre do Balão”.

VEJA MAIS

Meses antes de realizar o voo que causou a própria morte, Adelir fez outra viagem com balões. Nesta aventura, o padre sobrevoou durante quatro horas com 600 bexigas, saindo da cidade de Ampére, no Paraná, a San Antonio, na Argentina, completando uma distância total de 25 quilômetros.

Como o voo para a Argentina foi realizado com sucesso, o sacerdote decidiu ir ainda mais longe, aumentando a quantidade de bexigas em relação ao feito anterior. No dia 20 de abril de 2008, no início da tarde, o padre começava os preparativos para a aventura, que foi acompanhada de perto por católicos, apoiadores, curiosos e a imprensa.

Relembre a história

Às 13h, o padre e ativista deu início à viagem, sustentado em uma cadeira e preso a 1.000 balões. Junto a ele, estavam equipamentos de voo como paraquedas, capacete, roupas impermeáveis, aparelho de GPS, celular via satélite, coletes salva-vidas, traje de voo térmico, alimentos e água.

Durante o percurso, Adelir de Carli seguia fornecendo informações, como a temperatura do corpo e o estado de saúde, à equipe. Vinte minutos após levantar voo, o religioso conseguiu atingir uma altitude de 5.800 metros acima do nível do mar, quase o dobro do que era previsto.

Horas depois, o "Padre do Balão" começou a enfrentar problemas e pediu ajuda para conseguir utilizar o GPS e informar as coordenadas de onde ele estava. Neste momento, a bateria do celular via satélite estava reduzida e o aparelho ficou sem área de cobertura.

O último contato do católico ocorreu às 21h do mesmo dia, a cerca de 25 quilômetros do município de São Francisco do Sul, localizado em Santa Catarina. Por meses, Adelir ficou desaparecido e os restos do corpo foram encontrados no oceano, próximo à Maricá, no Rio de Janeiro.

As investigações do caso apontam que o mau tempo teria mudado a rota do "Padre do Balão", o levando em direção ao mar, causando a fatalidade que marcou o Paraná e o Brasil. O corpo de Adelir de Carli foi recebido com aplausos de fiéis e admiradores em Paranaguá (PR) e sepultado em sua cidade natal, Ampére, no mesmo estado.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)