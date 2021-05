Paróquia entrega cestas básicas em programação que lembra Padre Bruno Sechi

Dezenas de famílias estão sendo beneficiadas neste domingo (30), no Souza, em Belém, pela entrega de cestas básicas arrecadadas ao longo desta semana, em lembrança pela morte de padre Bruno Sechi, fundador do movimento social República de Emaús, falecido há um ano, em 29 de maio de 2020. Veja:

A ação solidária ocorre na paróquia São João Paulo II, na avenida João Paulo II, no bairro do Souza, em frente ao Parque do Utinga. Ela faz parte da programação da Semana Padre Bruno Sechi, e na manhã deste domingo foram entregues 60 cestas básicas às comunidades que integram a paróquia.

Wilson Costa, coordenador do Núcleo Cáritas, da paróquia, disse que ainda há cestas para serem montadas, mas que ainda precisam de itens que ficaram faltando. Ele explica que nos próximos dias as equipes farão o possível para completar os kits para doações.

No sábado, o grupo que organizou a coleta fez uma carreata visando a arrecadação de alimentos não perecíveis. Eles serão doados a famílias carentes cadastradas, ao longo deste domingo (30).

Cestas arrecadadas em programação especial: ação continua (Igor Mota / O Liberal)

Foram marcadas missas em lembrança a Padre Bruno Sechi às 18h desse sábado (29) e às 8h e 18h deste domingo - quando haverá ainda exibição de um vídeo documentário sobre a vida do padre, que fundou a República de Emaús e teve a Paróquia São João Paulo como sua última paróquia.

Além de fundador do Movimento República de Emaús, no bairro do Bengui, em Belém, Padre Bruno foi um dos principais ícones na luta pela cidadania e pelos direitos humanos no Pará, com destaque à luta em prol de crianças e adolescentes.