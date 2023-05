Colisão entre três veículos mata motociclista e deixa adolescente ferida em Castanhal

Um acidente envolvendo um caminhão, um carro particular e uma motocicleta, na madrugada desta sexta-feira (19), terminou com a morte de um homem, na rodovia PA-320, à altura do quilômetro 14, sentido São Francisco do Pará, em Castanhal, nordeste do Estado. José Matos da Silva, 54 anos, que pilotava a moto, morreu no local após a colisão. Ainda não se sabe como tudo ocorreu.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 5º Batalhão foi acionada por volta das 5h30 por moradores do perímetro que informaram o acidente. Os policiais se dirigiram até o local e verificaram que um caminhão de sucata, de placa QEN 4I85, um Jeep branco (RWZ5A23) e uma motocicleta vermelha sem identificação haviam se envolvido em uma colisão.

Socorristas que atuam no Corpo de Bombeiros constataram a morte de José ainda no local. Uma adolescente de 17 anos foi lançada à margem da rodovia e apresentava sinais de fraturas. Ela foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal, mas o estado de saúde da jovem não foi informado.

Mensagens compartilhadas nas redes sociais dão conta de que a jovem seria filha de José e estaria na garupa da moto do pai. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.