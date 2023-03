Mulher grávida morre após colidir contra caminhão baú na PA-242, em Castanhal

Um acidente entre um carro particular e um caminhão baú resultou na morte de Izabele Lorrany, 31 anos, na tarde desta quarta-feira (15), na rodovia PA-242, entre as agrovilas Santa Terezinha e Iracema, no município de Castanhal, nordeste paraense. A vítima, que estava grávida, tinha saído do trabalho e dirigia um Chevrolet Onix quando bateu contra o veículo de carga.

Ainda não se sabe o motivo da colisão. As autoridades não informaram se mais alguma outra ficou ferida. Até o momento, ninguém foi preso no caso.

Nas redes sociais, diversos internautas ficaram abalados com a morte de Izabele. "Tão jovem. Tristeza", disse uma mulher na publicação do Correio do Norte no Facebook.

O automóvel que a vítima dirigia ficou bastante destruído após o choque. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o acidente à Polícia Civil e aguarda retorno.