Motociclista morre após colidir contra caminhão na BR-222, em Marabá

O motociclista Ronaldo da Silva Silva, de 31 anos, morreu na noite de domingo (5) em após colidir contra um caminhão na rodovia BR-222, próximo ao núcleo Morada Nova, em Marabá, sudoeste do Pará. O motorista do outro veículo foi identificado e levado à Delegacia de Polícia Civil. As causas do acidente não foram esclarecidas. As informações são do Correio de Carajás.

Uma imagem compartilhada nas redes sociais mostra a moto de Ronaldo debaixo do veículo de carga. A motocicleta ficou presa entre as rodas dianteiras do caminhão, a poucos metros do corpo da vítima.

Circula em um aplicativo de mensagem instantânea um vídeo onde o cinegrafista narra o que teria acontecido. O cinegrafista diz que Ronaldo vinha de uma vicinal, enquanto o caminhão saía do posto de fiscalização Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

O impacto jogou o motociclista para baixo do veículo maior.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.