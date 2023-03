Motociclista vai parar em cima de carro após veículo frear para cachorro caramelo atravessar a rua

Um acidente de trânsito chamou atenção dos internautas neste final de semana e repercutiu nas redes sociais. O caso, envolvendo um motociclista e um motorista de um Fox vermelho, foi registrado em um cruzamento na cidade de Varginha, em Minas Gerais, na última sexta-feira (3). ⁠Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista bate na traseira do carro e voa por cima do veículo. ⁠Tudo aconteceu após o motorista para que um cachorro caramelo atravessasse a via.

Com o impacto, o motociclista acaba jogado para a frente do carro e cai sentado no para-brisa. É possível ver no vídeo o homem se levantando e o para-brisa quebrado.⁠ Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.