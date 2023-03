Acidente envolvendo influenciador Tiago Toguro termina em morte no Rio de Janeiro

Um acidente envolvendo o influenciador fitness Tiago Toguro terminou com a morte de um homem, na madrugada deste sábado (4). Toguro dirigia pela Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, quando perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Para recuperar a saída perdida, ele teria dado marcha ré, quando colidiu com a moto da vítima.

Testemunhas que estavam próximas ao local do acidente estão confirmando essa versão, de que o carro responsável pelo acidente é do influenciador. Ao G1 Rio de Janeiro, a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informou que equipes foram chamadas, mas o motociclista morreu no local.

O corpo foi removido pelo IML e a Defesa Civil também esteve no local do acidente. Toguro ainda não se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido.