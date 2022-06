Rodrigo Mussi revela sequelas graves do acidente: 'Não tinha contado ainda'

O ex-BBB Rodrigo Mussi revelou nas redes sociais que está com sequelas após o grave acidente de carro que sofreu há três meses, em São Paulo. Em vídeo postado no Story do Instagram, no sábado, 4, ele disse que está completamente sem paladar e olfato.

"Primeira vez que de fato saio da rua, meu primeira contato com o sol. Está bastante sol hoje, está gostoso. Vou contando para vocês uma coisa que não tinha falado ainda: não estou sentindo cheiro de nada, e gosto também não. Não senti mais", afirmou no vídeo.

O fã-clube de Rodrigo reproduziu o post no feed do Instagram.

No acidente, Rodrigo sofreu traumatismo craniano e foi submetido a cirurgia. Ele não comentou se há perspectivas de recuperar o paladar e o olfato com o tempo.