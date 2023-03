Quatro mulheres morrem em grave acidente na BR-163

Quatro mulheres morreram após a colisão entre dois veículos, no km 501 da BR-163, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (10). As jovens estavam em um Fiat Argo que colidiu frontalmente com uma caminhonete Hilux. Uma mulher de 29 anos foi socorrida em estado grave. As vítimas fatais tinham entre 28 e 29 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem que conduzia a caminhonete teve ferimentos leves e também recebeu atendimento médico.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as autoridades suspeitam que a condutora do Fiat Argo, Carolina Peixoto, tenha feito uma ultrapassagem irregular. As demais vítimas são Lais Moriningo Paim, Leticia de Mello da Silva e Kaena Guilhen Fernandes.

Carro das vítimas ficou destruído após colisão (Reprodução/PRF)

Despedida

Neste sábado (11), em uma rede social, Mary Peixoto, mãe da motorista, lamentou a morte da filha.

“É com o coração despedaçado que comunico aos meus amigos o falecimento da minha filha, da minha vida, Carolina, ocorrido na noite de ontem, num acidente de carro. Peço muitas preces pra poder passar por esse sofrimento que está dilacerando meu coração”.