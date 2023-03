Acidente entre ônibus e caminhão trava elevado no Entroncamento

Um ônibus da linha "Marituba / Ver-o-Peso" colidiu com um caminhão, na noite desta quinta-feira (9), num dos elevados do complexo do Entroncamento, em Belém. Não há informações sobre feridos, mas o trânsito está prejudicado no sentido Almirante Barroso - Augusto Montenegro e Almirante Barroso - Augusto Montenegro. O acidente ocorreu num trecho onde os elevados se encontram.

Das 19h de quarta-feira até 12h desta quinta, o trânsito nesse mesmo trecho esteve interditado por conta de um sequestro que durou 17 horas, na avenida Augusto Montenegro, que prejudicou o trânsito na saída de Belém e na integração com a área de expansão da capital. O acidente desta noite, novamente, testa a paciência de quem tenta voltar para casa ou se deslocar para algum compromisso.

VEJA MAIS