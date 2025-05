Confira a programação da Festividade de Nossa Senhora de Fátima em Belém

Teve início nesta quinta-feira (1º) a festividade em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, em Belém. A celebração para abrir a programação de 2025 contou com uma santa missa e também uma procissão de abertura pelas ruas próximas ao templo. Guiados pelo tema “Virgem de Fátima, esperança nossa”, os eventos religiosos e culturais se estenderão até o dia 13 deste mês, proporcionando união e fé aos participantes.

Após a missa das 19h ocorreu a procissão que abriu a festividade. Centenas de devotos se reuniram em uma demonstração de fé e alegria à Virgem Maria por mais um ano de festividade. Entoando louvores e fazendo orações, as pessoas caminharam pelas principais ruas para chamar o público a participar da festividade.

Festividade

Durante todas as noites, haverá programação religiosa e cultural na área do Santuário de Fátima, com apresentação de artistas da região, brinquedos para os jovens e crianças e venda de comidas típicas. Um dos momentos mais aguardados da programação é a Procissão Luminosa, realizada no domingo (12), às 19h.

Confira a programação:

2 de Maio

Atração: Nosso Tom

Horário: 19h - Após a Santa Missa

3 de Maio

Atração: FB Mania

Horário: Após a Santa Missa de 19h

4 de Maio

Atração: Banda Dubaile

Horário Após a Santa Missa de 19h

5 de Maio

Atração: Camarote Vip

Horário: Após a Santa Missa de 19h

6 de Maio

Atração: Banda Xeiro Verde

Horário: Após a Santa Missa de 19h

7 de Maio

Atração: Ivana e Cássio

Horário: Após a Santa Missa de 19h

8 de Maio

Atração: Joelson Pantoja / Dj Tom / Carabao

Horário: Após a Santa Missa de 19h

9 de Maio

Atração: Sandro Aragão

Horário: Após a Santa Missa de 19h

10 de Maio

Atração: Ministério Seráfico - Canção Nova

Horário: Após a Santa Missa de 19h

11 de Maio

Atração: Markinho Duran

Horário: Após a Santa Missa de 19h

12 de Maio

Atração: Mega Pop Show

Horário: Após a Santa Missa de 19h

13 de Maio

Despedida da Festividade

Atração: Thiago Costa

Horário: Após a Santa Missa de 19h