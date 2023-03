Dono de jet ski que atingiu prefeito Nélio Aguiar, de Santarém, é ouvido na Marinha

Rogério Sousa, proprietário do jet ski que atingiu o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, e mais uma pessoa que tomava banho no rio Tapajós, prestou depoimento nesta terça-feira (7), na Delegacia Fluvial da Marinha de Santarém, que apura as causas e as responsabilidades pelo acidente. A moto aquática estava sendo pilotada por um menor de idade, no último sábado (4), na praia do Arariá, em Santarém, onde o acidente ocorreu.

De acordo com informações do Portal OEstadoNet, na manhã desta terça, foi feita a perícia na moto aquática, que permanecia recolhida à residência de Rogério. A Marinha do Brasil não divulgou detalhes sobre o depoimento de Rogério.​​

No momento em que foi atingido, o prefeito Nélio Aguiar estava com familiares e amigos tomando banho na praia. O gestor foi salvo pelo esposo de uma mulher, que também foi atingida. Eles foram empurrados para o fundo do rio, no momento em que o amigo do prefeito percebeu o veículo aquático. Ainda assim, eles foram atingidos de raspão na cabeça e nas costas. Apesar do susto, todos estão bem.