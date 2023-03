Trem colide com ônibus da Apae e duas crianças morrem em Jandaia do Sul; vídeo

Um acidente chocou a cidade de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (9). Um trem colidiu com um ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), resultando na morte de duas crianças que eram alunas da instituição. O momento do impacto foi registrado em um vídeo, que mostra o ônibus avançando na linha férrea enquanto um carro branco freia para o trem passar ao lado.

O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. Algumas vítimas, incluindo as duas meninas que faleceram, foram arremessadas das janelas do veículo após a batida. O ônibus foi arrastado cerca de 30 metros do local do impacto.

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias em decorrência do acidente, que ocorreu na zona urbana da cidade. As vítimas mais graves foram encaminhadas para hospitais de cidades próximas, como Sarandi, Maringá, Londrina, Apucarana e Arapongas.

A polícia está investigando as circunstâncias do acidente. O motorista do ônibus prestou depoimento acompanhado de um advogado e afirmou não ter visto nem ouvido o trem se aproximando. A concessionária responsável pela linha férrea, Rumo Logística, esclareceu que o maquinista acionou a buzina e os freios ao perceber a presença do ônibus na via férrea.