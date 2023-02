Descarrilamento de trem causa vazamento de produto químico e contaminação do ar nos EUA

Um trem descarrilou e provocou o derramamento de cloreto de vinila, seguido de um incêndio próximo à fronteira entre Ohio e Pensilvânia, nos Estados Unidos, no dia 3 de fevereiro deste ano.

As famílias que moravam até 1,6 km do local da explosão precisaram ser retiradas de casa como medida de precaução devido à intoxicação pelo gás gerado na queima do produto químico.

Cerca de 50 vagões, incluindo 10 transportando o cloreto, descarrilaram. O produto foi liberado no ar antes que os bombeiros conseguissem controlar a dispersão da carga tóxica e altamente inflamável. O cloreto gerou uma nuvem escura de fumaça.

CHERNOBYL 2.0 ?🚨: Aconteceu há poucos dias em Ohio, EUA, uma Chernobyl que escondem, jornalistas foram presos por tentar noticiar, foi só um adendo; mais de 100.000 galões de cloreto de vinil envenenaram o ar, cidadãos foram forçados a evacuar e etc.. pic.twitter.com/txa83abiYB — TeComuniquei ✊🏼 (@te_comuniquei) February 13, 2023

Moradores de bairros próximos em Ohio e Pensilvânia foram evacuados por causa dos riscos à saúde causados pela fumaça, mas já foram autorizados a retornar.

A situação gerou resposta até mesmo em outros estados. Na Virginia Ocidental, uma concessionária de água está aprimorando o seu processo de tratamento de água como precaução pela nuvem tóxica em Ohio.

A concessionária observou que não houve nenhuma alteração na água bruta na captação do rio Ohio.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)