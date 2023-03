Sobrevivente de acidente pergunta do enterro de amigas antes da família contar das mortes

A servidora pública Analu Mendes Mali, de 29 anos, está se recuperando na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passar por cirurgias de emergência no sábado (11) devido a um grave acidente de carro que sofreu na última sexta-feira (10) na BR-163, na divisa com Jaraguari. A maior surpresa foi quando ela perguntou sobre o enterro de quatro amigas que também estavam no veículo e não sobreviveram, antes mesmo da sua família contar sobre as mortes.

A prima de Analu, Juliana Monteiro, de 32 anos, acompanha o processo de recuperação da jovem e revelou: "Ela conversou com a mãe, contou do acidente sem ninguém perguntar. Perguntou se as amigas já tinham sido enterradas".

Para os familiares foi uma grande surpresa, já que eles estavam aguardando a moça acordar para contar sobre a morte das amigas. "Perguntava muito das amigas e como não confirmávamos ela mesma contou. Lembra de tudo, de quem a tirou do carro, está consciente a todo momento, mas triste pelas perdas", comenta Juliana.

Segundo a prima de Analu, a jovem está fora de perigo e deve passar por outras cirurgias. Caso ocorra tudo normalmente, ela poderá deixar a UTI ainda hoje.

Acidente

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu na sexta-feira (10) por volta das 20h, no km 501 da BR-163, próximo à divisa de Jaraguari com Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma mulher em um Fiat Argo tentou ultrapassar um veículo e colidiu de frente com o carro das vítimas, que vinha na direção contrária. Analu e as quatro amigas estavam em uma Hillux rumo a Rio Verde de Mato Grosso.

As vítimas foram identificadas como Carolina Peixoto dos Santos, de 28 anos, engenheira civil e servidora pública lotada na Segov (Secretaria de Estado de Governo); Letícia de Mello da Silva, 28 anos, bancária; Lais Moriningo Paim, de 29, trabalhava na área administrativa de uma empresa; e Kaena Guilhen Fernandes, 29, recepcionista.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)