Delegação de indígenas sofre acidente na BR-163, no retorno a Santarém, neste domingo (19)

Um ônibus da empresa Quaresma, de Itaituba, no sudoeste do Pará, que transportava uma delegação do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns (CITA), tombou na BR-163, entre as cidades de Sinop e Itaúba, no estado do Mato Grosso, na madrugada deste domingo (19). O grupo, formado por 35 lideranças de 14 povos indígenas da região do Baixo Tapajós, retornava de Brasília para Santarém. Dois passageiros ficaram feridos em estado grave e foram conduzidos a hospitais da região.

Os outros passageiros estão hospedados em hotel providenciado pela empresa, e um outro ônibus foi deslocado para resgatar o restante da delegação. O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, comuincou o fato ao governador Helder Barbalho. O CITA pediu apoio para que os feridos sejam transferidos, com urgência, para o Hospital Regional do Baixo-Amazonas (HRBA), em Santarém. O Governo do Estado já se mobiiza para prestar apoio aos feridos.

A coordenadora do CITA, Auricélia Arapiun, informou que o capotamento ocorreu às 00h30 deste domingo. Existe a hipótese de o motorista ter cochilado na direção, e, com isso, ocorreu a saída do veículo da pista e o consequente capotamento em uma área alagada, às margens da rodovia. Um dos indígenas feridos foi transportado para um hospital de Sinop (MT), e outro está internado em Itaúba (MT). O restante da delegação do CITA está hospedada em Itaúba. Na semana passada, 35 membros do CITA estava em Brasília (DF), articulando com o Governo Federal ações de assistência aos indígenas e ainda políticas públicas na região do Tapajós e Arapiuns.

Mobilização

A empresa Concessionária Via Brasil, responsável pelo trecho da BR, informou que uma pessoa teve ferimentos moderados, outras duas sofreram ferimentos leves e 32 saíram ilesas. O ônibus, segundo a empresa, teve uma pane na barra de direção quando passava por uma curva leve. O motorista teria perdido o controle do veículo e tombou às margens da estrada. A delegação do CITA tinha previsão de chegar em Santarém nesta segunda-feira (20).

De acordo com o CITA, “a delegação passa bem e alguns que tiveram escoriações leves foram encaminhados ao hospital; neste momento de solidariedade, pedimos as orações e ajudas para que tão breve os nossos parentes possam chegar na cidade de Santarém e, em seguida, se encontrarem com suas famílias que os aguardam”.

João Vítor Quaresma, proprietário da empresa de transporte responsável pela viagem, declarou que outro ônibus está sendo encaminhado para Itaúba, Lá, os passageiros envolvidos no acidente devem embarcar e seguir viagem. Ele disse que a empresa é de Santarém e a documentação do veículo estava em dia.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros não possuem registro do acidente.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre o fato.