Acidente de trânsito mata 5 pessoas na BR-163, no Pará

Um acidente gravíssimo envolvendo um caminhão madeireiro e uma caminhonete deixou 5 mortos na noite de domingo (15), entre eles uma criança de 8 anos. A colisão aconteceu na Rodovia BR-163, que liga Santarém a Cuiabá, próximo ao distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, oeste do Pará. Com informações do Blog do Jurandir Ribeiro.

Segundo informações preliminares, a caminhonete estava em alta velocidade quando colidiu na traseira do caminhão. Após a colisão o veículo teria ficado grudado no outro veículo de carga e foi arrastado por alguns segundos.

Oito pessoas estariam na caminhonete, distribuídas dentro e na carroceria do veículo. No momento do acidente, quatro vítimas morreram.

As vítimas foram identificadas como Jailson Moraes De Souza, 43 anos, o condutor do veículo; Marcela Vitória Vieira da Costa, de 16 anos; Vinícius Gabriel da Silva, de 8 anos; Valdomilson Ferreira dos Santos, de 30 anos e Juan Pablo de Souza, de 18 anos, que chegou a ser socorrido na Unidade de Saúde de Moraes de Almeida, mas não resistiu às múltiplas fraturas e também foi a óbito.

