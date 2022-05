Mulher morre em acidente entre ambulância e carro na Augusto Montenegro

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na avenida Augusto Montenegro, em Belém, na manhã deste domingo (15). De acordo com as primeiras informações da Perícia Científica, houve uma colisão entre uma ambulância e um carro particular modelo Toyota Etios.

Ambulância envolvida no acidente (Foto: João Thiago Dias / O Liberal)

A condutora do veículo particular não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local.

VEJA MAIS

O acidente ocorreu no KM 8 da Augusto Montenegro, em frente à empresa de Transporte Belém Rio.

Essa matéria será atualizada. Acompanhe para mais informações.