Motociclista morre após ser atingido por carro que teria avançado a preferencial

Identificado como Calebe Luiz de Oliveira Pereira, de 28 anos, o motociclista morreu após ser atingido por um veículo de passeio na avenida Mendonça Furtado com a travessa Assis de Vasconcelos, no bairro Aldeia, em Santarém. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (14). Com informações do site O Impacto.

Testemunhas disseram que o motorista do carro modelo Gol da cor vermelha, Everton Pereira Monteiro, avançou a preferencial alcançando fatalmente o mototaxista, que não era credenciado, mas trafegava com um passageiro.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atendeu Calebe Luiz, informou que ele quebrou o pescoço e morreu na hora. O passageiro dele foi conduzido consciente para o Hospital Municipal, ele tinha escoriações pelo corpo.

O motorista do carro fugiu sem prestar socorro, porém, com o impacto da batida no para-choque, a placa ficou em via pública. A Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), foram acionados para o local.

Durante diligências, foi possível encontrar através da placa, o endereço do proprietário do veículo. Os militares constataram que o Gol já estava na garagem da residência situada rua Tupinambás, bairro Santíssimo.