Ciclista que transportava vaso sanitário morre atropelado na Mário Covas

O pedreiro Pedro da Silva Castro, de 64 anos, estava de bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta e morreu atropelado por volta das 18h30 desta quarta-feira-feira (11), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém.

Segundo tenente Barata, do 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM), informou que o motociclista que o atropelou, de prenome Marcelo, justificou que não teve tempo de desviar de Pedro, que de repente puxou a bicicleta para o meio da avenida Mário Covas.

"O motociclista também caiu e ficou com escoriações nos braços e no rosto. Uma guarnição acompanha ele até o Hospital Adventista de Belém, para onde ele pediu para ser levado. Do hospital, ele será conduzido para a Delegacia da Marambaia, que deve tomar as medidas legais cabíveis" afirmou o tenente PM.

O trânsito na avenida Mário Covas está arrastado por causa do trágico acidente. Alguns motoristas e pedestres passam pelo local e aproveitam para reclamar da constância de acidentees na avenida. Segundo eles, por causa da falta de ciclofaixa, e sobretudo pelas péssimas condições da pista, com excesso de buracos.