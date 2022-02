Mulher morre atropelada em acidente entre ônibus e moto em Ananindeua

Uma mulher, identificada como Raimunda Aragão Bentes, morreu, na tarde desta sexta-feira (11), na avenida Mario Covas com a avenida Três Corações, em Ananindeua. De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher estava em uma motocicleta e teria se envolvido em um acidente com um ônibus.

“Estava ela e o filho em uma moto vermelha, andando entre os carros. Acho que o filho dela bateu no ônibus e se desequilibrou, caiu e ela morreu na hora. Ela estava sem capacete”, informou João de Souza, testemunha do acidente.

Familiares da vítima estiveram no local e se emocionaram ao ver o corpo da idosa no chão. O filho de dona Raimunda, que conduzia a moto, foi encaminhado à Polícia Civil para depoimento.

Após o acidente, a via começou a ficar engarrafada, o que vai exigir mais paciência dos motoristas que usam a avenida como rota. Agentes da Secretaria Municipal De Transporte E Transito (Semutran) e da Polícia Militar isolaram e desviaram o trânsito, deixando uma das vias da Mário Covas só com uma pista liberada.

Matéria em atualização. Acompanhe!