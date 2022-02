Carro da Equatorial Energia é crivado de balas enquanto funcionários faziam fiscalização, em Cametá

Funcionários terceirizados da empresa Equatorial Energia sofreram um atentado na manhã da última quinta-feira (10), enquanto realizavam fiscalizações no município de Cametá, nordeste do Pará. Um vídeo registrado pelos trabalhadores mostra que o carro da concessionária de energia elétrica foi alvejado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.

De acordo com o relato dos funcionários, eles estavam indo fiscalizar uma residência localizada na rua Santos Dumont, quando um homem em um a motocicleta vermelha chegou ao local. Ele se aproximou das vítimas, sacou uma arma de fogo e atirou quatro vezes em direção ao veículo. A lateral direita do automóvel ficou marcada com os projéteis, que não chegaram a atingir nenhum dos funcionários.

A Equatorial Energia Pará confirmou, em nota, o ocorrido e disse que repudia qualquer ação violenta, sobretudo que atente contra a vida. A companhia também lamentou o ato violento praticado contra os eletricistas e afirmou que está acompanhando de perto as investigações do caso junto à polícia.

Já a Polícia Civil informou que ouviu testemunhas sobre o caso e que está fazendo diligências para identificar e prender o responsável pelos disparos. A PC pede que qualquer informação que possa ajudar a localizar o criminoso seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.