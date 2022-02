Acidente no Marco: motorista admite ter bebido e atravessado sinal amarelo, diz advogado

O advogado José Alyrio Sabbá, que atua na defesa do motorista Gercione Wanzeler Sabbá Junior, de 32 anos, informou à reportagem de O LIBERAL que o rapaz admitiu ter ingerido bebida alcoólica, na noite de sexta-feira (4), antes do acidente que tirou a vida da feirante Maria Izete Santiago, 64 anos, na manhã de sábado (5), no cruzamento das avenidas Almirante Barroso e Dr. Freitas, no bairro do Marco, em Belém.

Gercione também teria alegado que passou pelo semáforo quando o sinal ainda estava amarelo, como teriam feito outros veículos. “Ele disse que participou de um aniversário, na sexta-feira, e bebeu uns drinks. Quando ele passou no sinal, estava amarelo”, afirmou o advogado Alyrio, ao acrescentar que somente a perícia poderá confirmar a dinâmica do acidente.

“Ele é um rapaz de bons antecedentes, nunca se envolveu em nada. Essa está sendo a primeira vez. Ele está em choque com tudo isso”, disse. Ainda segundo Alyrio, o carro que teria provocado o acidente não pertencia a Gercione. “Com ele estavam um amigo e mais duas moças. O carro era desse amigo e, dentro não tinha nada de bebida, como falaram”, falou. O advogado de Gercione confirmou que o rapaz está solto, sob monitoramento eletrônico. Além disso, ele teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o direito de dirigir suspensos.