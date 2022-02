Acidente no Marco: motorista acusado pela morte de feirante é solto após pagar fiança

O motorista Gercione Wanzeler Sabá Junior, de 32 anos, acusado como o causador do acidente que resultou na morte de uma feirante, no sábado (5), no bairro do Marco, em Belém, foi vai responder ao processo por homicídio culposo e lesão corporal grave em liberdade. Após ter sido preso e autuado em flagrante, ainda no sábado, Gercione foi liberado nesta segunda-feira (7), após pagar fiança de R$ 12.120, equivalente a dez salários mínimos.

A informação foi repassada à reportagem pelo advogado Afonso Silva, que representa a família da senhora Maria Izete Santiago (64), que faleceu no acidente. Segundo o advogado, o acusado está sob monitoramento eletrônico e proibido de se ausentar da comarca.

Também como decisão do juiz plantonista da Casa de Inquéritos Policiais de Belém, Lucas do Carmo de Jesus, foi determinada a suspensão do direito de Gercione dirigir por um ano. "Já foi indiciado no relatório do delegado, por homicídio culposo", reforçou Afonso Silva. Ainda de acordo com o advogado, o acusado confessou à Polícia Civil, durante depoimento, que bebeu antes de dirigir.

O advogado informou que fez solicitação para ter acesso às imagens do acidente. "Solicitei ao delegado, um ofício ao CIOP [Centro Integrado de Operações], para vermos nas imagens o que aconteceu de fato. Já que ele nega que não avançou a preferencial. Creio que até quarta-feira, já estejamos com essas imagens nas mãos", destacou.

A reportagem tenta contato com o advogado de Gercione Wanzeler Sabá Junior. Assim que o contato for realizado, o texto será atualizado.

Entenda o caso

O acidente ocorreu na avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a avenida Doutor Freitas, próximo ao elevado, no bairro do Marco. As primeiras apurações feitas pela Polícia Militar apontaram que tudo foi provocado por um avanço de sinal e, possivelmente, a mistura de bebidas alcoólicas e direção. O condutor autuado dirigia o Ford Ka branco, de placas QEJ-8657.

Da avenida Almirante Barroso, sentido Entroncamento - São Brás, vinha um veículo Ford Ka branco (placa QEJ-8657). O sargento Carlos, da Polícia Militar, comentou, com base em relatos de testemunhas, que o motorista avançou o sinal. E, assim, atingiu em cheio o táxi no qual dona Maria Izete estava. O corpo dela ficou preso nas ferragens. Um terceiro veículo também foi atingido e os dois ocupantes ficaram feridos.

O taxista Raimundo Nonato dos Santos ficou ferido e foi socorrido com encaminhamento para o no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou, no início da noite desta segunda, que o paciente mencionado segue internado no Hospital Metropolitano.

"Recebe todo o atendimento necessário sendo acompanhado por equipe multiprofissional. No entanto, a Sespa não possui autorização da família para a divulgação do quadro de saúde e em respeito ao direito de privacidade dos pacientes, não fornecerá essa informação", explicou, em nota.

Na tarde desta segunda, a Polícia Civil reforçou que "o condutor foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo. Após todas as medidas efetivadas, inclusive o exame de dosagem alcoólica, o mesmo ficou à disposição do Poder Judiciário".