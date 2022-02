Motorista apontado como causador do acidente que matou uma pessoa é autuado em flagrante

O homem apontado como o causador do acidente que resultou na morte de uma mulher, neste sábado (5), em Belém, foi preso e autuado, em flagrante, na Seccional da Sacramenta. A informação foi divulgada, agora à tarde, pelo advogado Afonso Silva. Ele advoga para a família da senhora Maria Izete Santiago, que faleceu no acidente.

O acidente ocorreu na avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a avenida Doutor Freitas, no bairro do Marco. As primeiras apurações feitas pela Polícia Militar apontam que tudo foi provocado por um avanço de sinal e possivelmente a mistura de bebidas alcoólicas e direção. O condutor autuado dirigia o Ford Ka branco, de placas QEJ-8657.

A Polícia Civil informou que o motorista de um dos veículos foi apresentado, no final da manhã deste sábado (5), na Seccional Urbana da Sacramenta. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo, sendo todas as medidas de Polícia Judiciária efetivadas, inclusive o exame de dosagem alcoólica, as quais já foram encaminhadas ao Poder Judiciário.