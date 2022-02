Acidente com três carros deixa uma pessoa morta no bairro do Marco

Um grave acidente de trânsito deixou uma idosa, de 65 anos, morta, na manhã deste sábado (05/02), em Belém. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas. O caso ocorreu na avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a avenida Doutor Freitas, no bairro do Marco. A Polícia Militar, nos primeiros levantamentos do local do acidente, aponta que tudo foi provocado por um avanço de sinal e possivelmente a mistura de bebidas alcoólicas e direção.

A vítima morta é dona Maria Izete Santiago. Ela era feirante e trabalhava com plantas na feira da Bandeira Branca, no bairro do Marco. Pouco antes das 7h, ela e um conhecido, que é taxista, saíram de carro do mercado, pela avenida Doutor Freitas, em direção ao bairro da Pedreira. Testemunhas informaram à Polícia Militar que o sinal estava aberto para eles.

Da avenida Almirante Barroso, sentido Entroncamento - São Brás, vinha um veículo Ford Ka branco (placa QEJ-8657). O sargento Carlos, da Polícia Militar, comentou, com base em relatos de testemunhas, que o motorista avançou o sinal. E assim, atingiu em cheio o táxi no qual dona Maria Izete estava. O corpo dela ficou preso nas ferragens. Um terceiro veículo também foi atingido e os dois ocupantes ficaram feridos.

Ocupantes do carro causador do acidente fugiram, diz a PM

Após o acidente, alguns ocupantes do Ford Ka fugiram, disse o sargento Carlos. Outros foram socorridos. O taxista também ficou ferido. Todos os sobreviventes foram encaminhados para hospitais públicos e particulares para atendimento. "O veículo que é apontado como causador, segundo relatos, estava com seis pessoas, totalmente superlotado. Foram encontradas garrafas e latinhas de bebida alcoólica", destacou.

Com a força da batida, o Ford Ka acabou indo parar em cima do canteiro onde fica o pilar do viaduto Carlos Marighela, que liga a Doutor Freitas à avenida Almirante Barroso. Os outros dois veículos ficaram na pista.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram ao local para ordenar o trânsito. Militares do Corpo de Bombeiros ajudaram no resgate das vítimas, na retirada do corpo de dona Maria Izete do táxi e na prevenção a explosões e incêndios, já que combustível foi derramado na pista com o acidente. A perícia revelou o corpo da idosa, deixando familiares e amigos da vítima morta inconsoláveis.

Peritos da Polícia Científica do Pará adiantam que todos os sobreviventes serão submetidos a exames de alcoolemia e toxicológico para constatar se o uso de substâncias entorpecentes ilícitas pode ter influenciado para que o acidente ocorresse. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar quem estava dirigindo e chegar à responsabilização de cada indivíduo no caso.