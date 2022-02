Duas pessoas morrem em acidente com caminhão no Pará; vídeo

Duas pessoas morreram em um acidente na PA-256, entre os municípios de Tomé-Açu e Paragominas, na madrugada desta terça-feira (1°). Segundo testemunhas, o motorista e o carona morreram na hora. O acidente ocorreu por volta das 4 horas da madrugada.

O caminhão, que capotou na estrada, transportava dendê. A carga seria levada para Paragominas. Policiais militares estiveram no local do acidente. A Redação Integrada entrou em contato com as polícias civil e militar, e aguarda retorno. Esta matéria está em atualização.