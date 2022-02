Uma mulher e um homem ficam feridos em acidente na Mário Covas; vídeo

Um homem e uma mulher ficaram feridos no acidente que envolveu um carro de passeio, do tipo CRV, e uma motocicleta, por volta das 20h30, da noite desta quinta-feira (24), na avenida Mário Cova, no bairro do Coqueiro. As duas vítimas ficaram estiradas no asfalto até serem socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em uma espera de mais de 40 minutos.

Testemunhas disseram que o acidente foi no sentido da avenida Augusto Montenegro/BR-316. Tudo foi bem rápido e os populares não souberam dar detalhes sobre as circunstâncias de como tudo aconteceu. O homem e a mulher feridos estavam na moto.

Este é o terceiro acidente de trânsito registrado na avenida Mário Covas, do dia 18 deste mês de fevereiro até esta quinta-feira (24), isto é, em seis dias. Na sexta-feira passada (18), duas pessoas morreram na avenida num trágico acidente, entre uma moto e uma bicicleta; na terça-feira (22), houve mais uma colisão, desta vez, sem vítimas fatais.

No acidente do dia 18, morreram o ciclista Alessandro Ferreira de Sousa, de 42 anos, e, ainda, o motociclista Maurilo Pereira Gaia, de 25 anos. O choque entre eles ocorreu no sentido avenida Independência/avenida Augusto Montenegro, no cruzamento da passagem Monte Sinai, já no trecho pertencente ao município de Ananindeua.