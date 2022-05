Acidente na Mário Covas deixa motociclista ferido neste sábado (07/05) e gera engarrafamento

Um motociclista, entregador por aplicativos, ficou ferido, na manhã deste sábado (7), após ser atingido por um carro na rodovia Mário Covas, em Ananindeua. O motorista de uma caminhonete utilitária fez uma manobra de retorno irregular e acabou atingindo o condutor da moto. Um terceiro veículo foi atingido, mas sem outras pessoas machucadas.

O acidente ocorreu por volta de 10h30. Com isso, um longo congestionamento se formou na rodovia, no sentido Ananindeua - Belém, enquanto as partes aguardavam o resgate do motociclista. Motoristas que passam pela área devem ter paciência até a liberação da via, pois o fluxo está lento. A via foi liberada às 11h.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para o resgate do entregador por apps. Outros entregadores pararam e davam apoio ao colega ferido, organizando a mochila, o capacete e até ajudando a isolar o rapaz. Populares que estavam no posto de gasolina, que fica na esquina da passagem São Jorgem também ajudaram.

A Polícia Militar, no local, passou a dar apoio na organização do trânsito até a normalização do fluxo de veículos.

LEIA MAIS SOBRE A RODOVIA MÁRIO COVAS