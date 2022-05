Maio Amarelo: mobilização do 'Dia D' chama a atenção para índice de mortes e feridos no trânsito

Órgãos públicos das áreas de trânsito, segurança e representantes da sociedade civil se reuniram neste domingo, 15, na mobilização do Dia D da campanha do Maio Amarelo. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran PA) é o responsável pela campanha que neste ano tem o tema "Juntos salvamos vidas" e visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

De acordo com Isabella Nunes, coordenadora de educação do trânsito do Detran, a atuação pedagógica do órgão tem surtido efeito na redução do número de acidentes e de vítimas nas vias estaduais. "Já chegamos a cerca de 100 municípios do estado com as ações de educação do trânsito. Estamos atuando constantemente para cobrir os 144 municípios", destacou.