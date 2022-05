Explosão de churrasqueira provoca ferimentos em noiva e convidados

Uma noiva e convidados que participavam de uma festa de pré-casamento precisaram de atendimento médico após uma churrasqueira explodir. O acidente ocorreu na última sexta-feira (13), em Mutun, região do Rio Doce, em Minas Gerais. As vítimas, com exceção da noiva que foi atendida em Mutum e liberada, foram socorridas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde permanecem internadas. As informações são do Correio de Minas.

A noiva teve queimaduras nas costas, mas por ser médica prestou os primeiros socorros aos amigos vítimas do acidente. De acordo com a Polícia Militar, os convidados assavam carne em uma churrasqueira de disco quando uma pessoa foi colocar mais álcool, momento em que a explosão aconteceu, ferindo ao menos quatro pessoas.

Por causa do acidente, o casamento marcado para sábado (14) foi cancelado. A família da médica é da cidade de Mutum, local onde seria realizada a cerimônia.