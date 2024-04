Foragido da justiça é preso por violência doméstica, em Abaetetuba

Um homem identificado como Josivaldo Lima Dias, mais conhecido como ‘Dhodi’ foi preso na tarde de quinta-feira (4) por violência doméstica no município de Abaetetuba, nordeste do Pará. Ao verificar a ficha criminal do preso no momento da ação, a Polícia Civil constatou que ele também estava na condição de evadido do sistema penal.

De acordo com as informações policiais, a ação teve início durante a manhã quando a companheira de Josivaldo acionou a Polícia Civil informando que havia sido vítima de violência doméstica, pois foi agredida pelo homem. Diante da possível situação de flagrante, a PC realizou diligências para localizar o suspeito no endereço mencionado pela mulher.

Uma equipe da delegacia de homicídios foi acionada para dar apoio na ação. No entanto, ao chegar na casa do suspeito, a PM estava no local e relatou a PC que familiares e vizinhos ajudaram Josivaldo a fugir e se esconder da guarnição. Juntos, os agentes realizaram buscas nas casas ao redor e também nos quintais e área de mata, mas o suspeito não foi localizado. Mais tarde, no mesmo dia, a equipe retornou ao local e conseguiu encontrar o suspeito da agressão. Ele foi conduzido para a delegacia.

Durante os procedimentos cabíveis, os agentes verificaram que Josivaldo estava na condição de evadido do sistema penal. Desta maneira, ele foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico e familiar e também recebeu voz de prisão por estar foragido, sendo transferido para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde está à disposição da justiça.