Ônibus de passeio tomba e deixa 35 feridos em Capanema, no Pará

Um ônibus de passeio tombou depois do km 11, no sentido Capanema, no nordeste do Pará, na noite de domingo (14), e deixou 35 feridos. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram para o local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou o acidente, para cujo local também enviou agentes. Mas ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que 35 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Capanema, com apoio do SAMU. A equipe auxiliou ainda na normalização do trânsito na estrada.

Já a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que 22 pacientes deram entrada no Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC). Destes, 21 já receberam alta e 1 permanece internado. A Sespa informa que, sem a autorização dos pacientes ou de seus familiares, não divulga informações ou estado de saúde das vítimas.