Duas pessoas são atropeladas por carreta na BR-316, em Ananindeua

Duas pessoas foram atropeladas por uma carreta na manhã desta terça-feira (16/07), no KM 2 da BR-316, em Ananindeua, região Metropolitana de Belém. Conforme as informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações (CIOp), homens do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local realizando o socorro das vítimas. Não há informações sobre mortos. Um grande congestionamento se formou no sentido Ananindeua - Belém.

Segundo os relatos iniciais, o acidente de trânsito ocorreu por volta das 8h30. As pessoas atropeladas, que seriam um motociclista e uma mulher, estavam trafegando pela via quando tudo aconteceu. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Um grande congestionamento se formou na área, pois apenas uma das faixas estava livre para o tráfego de veículos no trecho.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o atendimento das vítimas no local. As pessoas estão deitadas na visas enquanto outros condutores e os bombeiros fazem o socorro. A carreta também aparece parada no meio da pista, mas não há detalhes se o condutor estaria no local. Conforme o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), após o atendimento às vítimas, o trânsito foi liberado nas duas faixas da BR. Agentes do Detran estiveram no local para orientar os condutores.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que realizou os primeiros socorros no local do acidente. Em seguida, as duas vítimas foram conduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) comunicou que o Samu o atendeu a ocorrência e encaminhou uma das vítimas ao Hospital Metropolitano com escoriações na face e trauma ocular. Segund a PC, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.