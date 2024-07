Homicídios a facadas dentro de cemitérios de Belém podem ter relação, aponta inspetor

Um caso de homicídio por esfaqueamento ocorreu dentro do cemitério Santa Izabel, na manhã desta terça-feira (16/07), em Belém, e resultou na morte de Ramon Lima do Monte, vulgo ‘Loirinho’. O crime é o segundo com as mesmas características registrado na capital paraense em uma semana. O primeiro assassinato vitimou Agenilson Lopes Veloso, conhecido pelo apelido “Gaguinho”, que foi esfaqueado na noite de terça-feira (9), na área interna do Cemitério Ordem Terceira de São Francisco, localizado na avenida José Bonifácio, bairro do Guamá. A Guarda Municipal informou que, nos dois casos, as vítimas seriam usuárias de drogas e que, inclusive, se conheciam. A Polícia Civil informou que a Divisão de Homicídios foi acionada e encaminhou uma equipe ao local para iniciar as investigações.

“Segundo as informações colhidas aqui, o homicídio que ocorreu na semana passada seria de um conhecido do ‘Loirinho’. A gente não pode afirmar que houve ligação entre as duas mortes, mas a Polícia Civil está investigando os dois casos”, disse o inspetor Reginaldo Amaral, da Guarda Municipal de Belém (GMB).

O agente ainda contou o que ocorreu no momento em que os funcionários do cemitério de Santa Izabel encontraram o corpo de Ramon. “A vítima encontrava-se bebendo. Tinha uma garrafa de bebida quase vazia lá perto de onde o corpo estava. Ele foi esfaqueado, tentou correr e caiu em cima do jazigo e caiu. O Ramon seria morador de rua, mas não tinha passagem pela justiça. Segundo informações quem esfaqueou seria um amigo dele (vítima), chamado de ‘índio’. A população viu ele se evadindo do local com uma faca”, aponta o inspetor.

VEJA MAIS

Sobre o segundo caso se assassinato, nesta terça-feira (16/07), a GMB informou que os guardas municipais da base do Distrito Administrativo do Guamá (Dagua) foram acionados pela administração do cemitério de Santa Izabel por volta das 8h45 e ao chegarem ao local constataram que se tratava de um corpo de homem, com várias perfurações. Os guardas municipais isolaram a área e acionaram a Polícia Científica do Estado. "A Guarda Municipal informa ainda que mantém ronda constante no cemitério e que em datas comemorativas, como Dia das Mães, Finados, etc., a segurança é reforçada no local", diz um trecho do comunicado.

Já a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), por meio do Departamento de Administração de Necrópole (Dane), disse que lamenta o ocorrido e explicou que o corpo foi encontrado por uma equipe de trabalhadores que fazia manutenção de limpeza periódica para o Dia dos Pais, por volta das 8h40 desta terça-feira, 16.

"De imediato, a administração do cemitério acionou as autoridades competentes, para tomarem as medidas cabíveis. Informamos que o horário de funcionamento do cemitério de Santa Izabel, no Guamá, é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e sábado e domingo das 8h às 13h. Após esse horário, não é permitida a entrada de pessoas para visitação. Além disso, a Seurb informa que toma as medidas de segurança necessárias dentro do cemitério, com checagem do espaço após as visitações e o trancamento dos portões logo após esses horários", declarou, por nota.