Homem é morto a facadas no meio da rua em Medicilândia

Um homem identificado como Romildo Rebelo, de 42 anos, foi encontrado morto na noite da última quarta-feira (10) em Medicilândia, no sudoeste paraense. Segundo as primeiras informações, a vítima, que usava uma tornozeleira eletrônica que estava rompida, foi morta a facadas e foi localizada na em uma calçada na avenida Marcos Freire.

Uma equipe da Polícia Militar chegou ao local por volta das 23h30 após denúncias de moradores da área. No local, foi constatado que a vítima tinha várias perfurações feitas por arma branca pelo corpo. Até o momento, nenhum autor do crime foi identificado. As causas do assassianto também são desconhecidas.

Ainda segundo informações da polícia, o homem estava sendo monitorado por conta do crime de estupro de vulnerável. Após o crime, militares da PM isolaram a área da Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que "equipes da delegacia de Medicilândia trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime". "O corpo da vítima foi encaminhado para perícia", finaliza a PC.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.