Homem mata o atual da ex-companheira a facadas em Maracanã; mulher fica ferida

Um homem identificado apenas como “Lebreu” foi preso nas primeiras horas da última terça-feira (9), no município de Maracanã, no sudeste do Pará, suspeito de esfaquear a ex-companheira dele e matar a facadas o atual companheiro dela. As vítimas foram identificadas pelos prenomes Adalaia e Regis.

A ocorrência teve início por volta das 5h10, quando a guarnição da Polícia Militar foi acionada pelos funcionários do Hospital Municipal de Maracanã, após a entrada de uma mulher ferida a facadas. A mulher relatou que o agressor foi seu ex-companheiro.

VEJA MAIS

Enquanto se dirigia ao hospital, a guarnição recebeu informações sobre um homem encontrado com ferimentos de faca próxim​o ao canto da Telemar. Ao chegar ao local, as autoridades policiais constataram a morte do homem, identificado como Regis.

De acordo com relatos da mulher que sobreviveu, Lebreu teria arrombado a porta da casa das vítimas e atacado o casal com uma faca. Lebreu é apontado como ex-companheiro de Adalaia, o que indica uma possível motivação passional para o crime.

Após receber informações de que o suspeito estava escondido em uma área de mata, a guarnição da PM realizou buscas intensivas. Por volta das 9h10, Lebreu foi localizado, preso e transferido para a cidade de Igarapé-Açu, a fim de evitar uma possível revolta da população em Maracanã.

A Polícia Civil está investigando o caso para apurar todos os detalhes e circunstâncias do ataque ao casal.